O bilionário Elon Musk, em visita ao Brasil nesta sexta-feira (20), anunciou no Twitter o lançamento de seu programa de "conexão" internet via satélite para escolas isoladas e "monitoramento ambiental" da Amazônia.



"Super animado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink para 19.000 escolas não conectadas em áreas rurais e para o monitoramento ambiental da Amazônia", tuitou o homem mais rico do mundo, antes de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro.