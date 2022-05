Ex-chanceler alemão Schroeder deixa conselho de administração da Rosneft

O ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder, próximo a Vladimir Putin e que enfrenta duras críticas desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, vai abandonar finalmente o conselho de administração da Rosneft, anunciou o grupo petrolífero russo.



A Rosneft declarou que Schroeder e o presidente do Nord Stream 2, Matthias Warnig, informaram à empresa que não podem prorrogar suas funções na direção.



A empresa elogiou a "visão estratégica" e a "contribuição significativa para o negócio internacional da empresa" de Schroeder.



"Seu papel na implementação de projetos de infraestrutura em larga escala na Rússia e na Alemanha, destinados a aumentar a eficiência da economia e da indústria alemãs - sem esquecer o bem-estar dos cidadãos - é inestimável", acrescentou a Rosneft.



Berlim retirou na quinta-feira de Schroeder - chefe de Governo alemão de 1998 a 2005 - alguns privilégios que tinha direito como ex-chanceler por seus vínculos com a Rússia.



A decisão é parte de um longo esforço para conseguir que o ex-chanceler, de 78 anos, dê as costas ao presidente russo, especialmente depois que a Rússia enviou tropas à Ucrânia.