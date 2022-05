Comissária da ONU para os Direitos Humanos visitará a China a partir de segunda

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, viajará à China na segunda-feira e visitará a região autônoma de Xinjiang, onde o governo chinês é acusado de perseguir a minoria uigur.



Durante sua visita, a primeira de um alto comissário à China desde 2005, Bachelet "se reunirá com várias autoridades nacionais e locais de alto escalão", explicaram seus serviços em um comunicado.



A alta comissária visitará Guangzhou e, em Xinjiang, Kashgar e Urumqi, a capital regional, acrescenta o texto.



Há anos Bachelet pede a Pequim "acesso significativo e sem impedimentos" a essa região.



Uma equipe de cinco pessoas do ACNUDH está na China desde 25 de abril para preparar a visita da alta comissária.



Esta "equipe preparatória" teve de realizar uma quarentena anticovid, mas Bachelet, como visitante oficial de alto escalão, não terá de passar por esta fase.



Após a quarentena, a equipe preparatória visitou Guangzhou e Xinjiang.



A ex-presidente do Chile publicará um comunicado e dará uma entrevista coletiva no local no final de sua estadia, em 28 de maio.



Esta visita, anunciada há várias semanas, é altamente aguardada e não isenta de riscos para Bachelet.



As ONGs de direitos humanos e alguns membros da comunidade internacional não escondem que esperam que a alta comissária denuncie os ataques aos direitos humanos. As autoridades chinesas negam veementemente as acusações.