Suspensão do fornecimento de gás russo à Finlândia a partir de sábado

O fornecimento de gás russo à Finlândia será cortado no sábado (21), anunciou nesta sexta-feira o grupo de energia estatal finlandês Gasum, depois que o país nórdico se negou a pagar por este serviço em rublos, como exige o grupo russo Gazprom.



"É muito lamentável que o fornecimento de gás natural sob nosso contrato de abastecimento seja interrompido. De todos os modos, nos preparamos cuidadosamente para esta situação e não teremos interrupções nas redes de fornecimento de gás", afirmou o presidente da Gasum, Mika Wiljanen, em um comunicado.



A Finlândia temia há vários dias um corte do fornecimento de gás procedente da Rússia, algo que acontecerá a partir das 7H00 (1H00 de Brasília), segundo a Gasum.



Em abril, a Gazprom pediu que o gás que exporta para outros países fosse pago em rublos, e não em euros, mas a Gasum rejeitou a exigência e anunciou na terça-feira que havia solicitado um procedimento de arbitragem.



Nesta sexta-feira, o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, afirmou à imprensa que é "evidente que ninguém entregará nada grátis".



Embora o gás represente apenas 8% da energia consumida na Finlândia, praticamente todo o gás utilizado no país procede da Rússia.



A Finlândia anunciou planos para evitar o uso de gás russo no próximo inverno, como alugar com a Estônia uma unidade flutuante de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) por 10 anos.



A Gazprom já cortou o fornecimento de seu gás para outros países, incluindo Polônia e Bulgária, que também se recusaram a pagar as entregas em rublos para evitar apoiar a economia russa durante a guerra na Ucrânia.