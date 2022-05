Militares ucranianos de Azovstal receberam ordem de Kiev para deixar de combater

Os últimos soldados ucranianos entrincheirados na siderúrgica Azovstal de Mariupol receberam ordem de Kiev para "deixar de defender a cidade", afirmou um dos comandantes em um vídeo divulgado nesta sexta-feira.



"O comando militar superior deu a ordem de salvar as vidas dos militares de nossa guarnição e de parar de defender a cidade", declarou Denys Prokopenko, comandante do regimento Azov, uma das unidades ucranianas presentes na siderúrgica de Mariupol.



O imenso complexo siderúrgico, com seu labirinto de galerias subterrâneas construídas no período soviético, era o último foco de resistência ucraniana na cidade portuária estratégica do sudeste da Ucrânia, bombardeada sem trégua pelos russos.



Após a recente retirada de civis, 1.908 soldados ucranianos entrincheirados na siderúrgica se renderam desde segunda-feira, anunciou o ministro russo da Defesa.



"Conseguimos salvar os civis, os feridos graves receberam a ajuda necessária. Conseguimos retirá-los visando uma posterior troca de prisioneiros", declarou Prokopenko.