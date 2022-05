O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, afirmou que Moscou está perto de controlar totalmente a região separatista de Lugansk, no leste da Ucrânia, e que mais de 1.900 soldados que estavam entrincheirados na siderúrgica Azovstal de Mariupol se renderam.



"A libertação da República Popular de Lugansk está perto de ser concluída", declarou Shoigu durante uma reunião, de acordo com agências de notícias russas.



Além disso, ele afirmou que 1.908 soldados ucranianos, que permaneceram entrincheirados por semanas na siderúrgica Azovstal de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, se renderam desde segunda-feira.