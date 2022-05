O soldado russo julgado na Ucrânia por crimes de guerra "não é culpado", afirmou seu advogado no terceiro dia do primeiro processo do tipo desde o início da invasão por parte da Rússia e que terá o veredicto anunciado na segunda-feira.



"Levando em consideração todas as evidências e depoimentos, considero que (Vadim) Shishimarin não é culpado do crime pelo qual é acusado. Peço que absolvam meu cliente", afirmou Viktor Ovsianykov.



"Eu realmente sinto muito", declarou o soldado que matou um civil de 62 anos no nordeste da Ucrânia em 28 de fevereiro.