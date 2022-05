Joe Biden desembarcou nesta sexta-feira (20) na Coreia do Sul em sua primeira viagem à Asia como presidente dos Estados Unidos, uma visita na qual pretende reforçar os vínculos na área de segurança com os aliados regionais, em um contexto de preocupação com um possível teste nuclear da Coreia do Norte.



Biden seguirá para uma fábrica do conglomerado sul-coreano Samsung em Pyeongtaek, onde se reunirá com o novo presidente do país, Yoon Suk-yeol, que tem uma postura pró-EUA.