Wall Street voltou a fechar em queda nesta quinta-feira, em um mercado que continua preocupado com os sinais de desaceleração do crescimento nos Estados Unidos, em meio à inflação e ao aumento dos juros.



O Dow Jones cedeu 0,75%, a 31.253,13 pontos, e o Nasdaq, 0,26%, a 11.388,49 pontos. O S&P; 500 caiu 0,58%, a 3.900,79 pontos, em um dia de volatilidade.



"O que mudou nestes últimos dias foi a sombra sobre o crescimento". Uma coisa é que os analistas falem, outra é ouvir as empresas dizendo que têm dificuldade com os preços mais elevados, que não conseguem repassá-los aos consumidores", disse Quincy Krosby, da LPL Financial.



