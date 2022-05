Oito são detidos no Equador por recrutar gente para 'grupos guerrilheiros'

Oito pessoas foram detidas nesta quinta-feira (19) no Equador pelo suposto crime de "tráfico de seres humanos e recrutamento para grupos guerrilheiros", informou a Promotoria.



O grupo "fazia abordagens em comunidades" das províncias andinas de Cotopaxi e Chimborazo, bem como na Amazônia equatoriana, "para captar pessoas (de forma irregular) e formá-las militarmente na fronteira colombo-venezuelana", destacou a entidade em sua conta do Twitter.



Os detidos tiveram apreendidas armas e munições.



Mais cedo, o ministro do Interior, Patricio Carrillo, tinha dito na mesma rede social que essa organização estava ligada ao "tráfico de pessoas com fins de formação paramilitar".



Carrillo acrescentou que "a violência é um fenômeno social incompreensivo, sofremos com ele no país".



O Equador, que por muitos anos se manteve relativamente a salvo da violência de seus vizinhos, Colômbia e Peru - os dois maiores produtores mundiais de cocaína - vive um aumento da criminalidade vinculada ao narcotráfico.



Em 2021, o país confiscou um recorde de 210 toneladas da droga e encerrou o ano com uma taxa de 14 homicídios por 100.000 pessoas, quase o dobro de 2020.



A violência também se estende aos centros penitenciários, onde morreram quase 400 detentos em incidentes registrados em pouco mais de um ano.



O governo atribui as massacres carcerárias à disputa entre grupos criminosos ligados ao narcotráfico que lutam pelo controle das rotas para o envio de cocaína a Estados Unidos e Europa.