Israel registra confrontos entre fiéis judeus e polícia em local de peregrinação

Uma multidão de fiéis judeus ortodoxos forçou nesta quinta-feira (19) as barreiras instaladas pela polícia israelense em Monte Meron, um ano depois da morte neste local de 45 pessoas durante um tumulto na peregrinação anual que reúne dezenas de milhares de pessoas.



"Dezenas de extremistas" entraram em um setor do local religioso, "lançando violentamente as barreiras e pondo em risco a vida humana", informou a polícia.



Os agentes se retiraram do local quando um grupo de fiéis forçou as barreiras e invadiu um prédio, informou um fotógrafo da AFP, destacando que a polícia voltou em seguida.



A peregrinação, que ocorreu por ocasião da festa judaica de Lag Baomer, reúne fiéis ao redor da suposta tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, um talmudista do século II da era cristã, a quem se atribui a redação do Zohar, obra central da mística judaica.



Em 30 de abril de 2021, 45 pessoas, entre elas várias crianças, morreram em um tumulto registrado durante a peregrinação, da qual participaram dezenas de milhares de judeus ortodoxos, no Monte Meron, na Alta Galileia, no norte de Israel.



Nesta quinta, um fotógrafo da AFP viu vário fiéis detidos e algemados pela polícia.



Câmeras e outros equipamentos elétricos foram sabotados no local, acrescentou.



A polícia barrou a chegada de novos fiéis ao local, onde a peregrinação deveria continuar até a noite desta quinta-feira.