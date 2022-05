O barco "Ocean Viking", fretado pela ONG SOS Méditerranée, socorreu nesta quinta-feira (19) 158 migrantes em frente ao litoral da Líbia, que se encontravam em dois botes infláveis "não aptos para a navegação", anunciou em um comunicado.



No grupo havia seis mulheres grávidas, "várias crianças", entre eles um bebê de três meses, e um homem ferido. Segundo os primeiros relatos, os migrantes passaram até nove horas no mar e muitos estavam exaustos, segundo a ONG, cuja sede está em Marselha (sul da França).



O Mediterrâneo central é a rota migratória mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que estima que 1.553 migrantes faleceram ou desapareceram nessa rota em 2021.