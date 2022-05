Pai do primeiro-ministro britânico obtém nacionalidade francesa

Stanley Johnson, pai do primeiro-ministro britânico e defensor do Brexit Boris Johnson, obteve a nacionalidade francesa na quarta-feira aos 81 anos, disse o Ministério da Justiça francês à AFP nesta quinta-feira(19).



"Stanley Johnson adquiriu a nacionalidade francesa em 18 de maio de 2022", disse o Ministério, especificando que seus efeitos "não se estendem a seus descendentes".



O cônsul francês em Londres entregará "pessoalmente" o seu título de nacionalidade.



Stanley Johnson, um conservador como seu filho Boris, nasceu na Inglaterra em 18 de agosto de 1940 de mãe francesa.



Em 18 de novembro de 2021, ele havia solicitado a nacionalidade perante o cônsul geral francês em Londres.



O pai de Boris Johnson foi um dos primeiros funcionários públicos britânicos em Bruxelas, membro do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.



Em 2016 declarou-se contrário ao Brexit. "Serei sempre europeu, isso é certo", explicou à rádio RTL em dezembro de 2020.



Este eurodeputado entre 1974 e 1984 justificou o seu pedido de nacionalidade como forma de manter uma "ligação" com a União Europeia (UE).



"Não é uma questão de se tornar francês. Se entendi direito, sou francês. Minha mãe nasceu na França, sua mãe era completamente francesa e seu avô também. Então, para mim, trata-se de recuperar o que já tenho."