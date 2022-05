McDonald's chega a um acordo para vender estabelecimentos na Rússia

O McDonald's chegou a um acordo para vender seus estabelecimentos na Rússia para o empresário local Alexander Govor, dono de várias franquias da rede, informou a empresa nesta quinta-feira (19).



O anúncio ocorre três dias depois que o McDonald's oficializou sua saída do mercado russo após a invasão da Ucrânia. Govor concordou em manter os funcionários por pelo menos dois anos, disse a empresa de fast food.



O valor da transição não foi revelado.



O McDonald's afirmou na segunda-feira que estava colocando à venda toda sua cadeia russa de 850 restaurantes que empregam 62.000 pessoas, devido à crise humanitária após a invasão da Ucrânia, que também desencadeou sanções internacionais contra a Rússia.



"Os negócios na Rússia já não se sustentam, nem são consistentes com os valores do McDonald's", afirmou a empresa em comunicado.



Govor, franqueador desde 2015, opera 25 restaurantes na Sibéria. Ele é cofundador da Neftekhimservice, uma refinaria, e membro do conselho de administração de outra empresa proprietária do hotel Park Inn e de clínicas particulares na Sibéria.



O grupo americano indicou na segunda-feira que registrará em suas contas um custo associado a essa retirada, de 1,2 a 1,4 bilhões de dólares.



O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a entrada de tropas na Ucrânia em 24 de fevereiro. Vários países ocidentais impuseram sanções sem precedentes contra Moscou, provocando a saída de empresas estrangeiras, incluindo H&M;, Starbucks e Ikea.