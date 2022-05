Tiroteio deixa um ferido em escola do norte da Alemanha

Uma pessoa foi ferida ao ser atingida por um tiro nesta quinta-feira em uma escola de Bremerhaven, norte da Alemanha, e o suspeito do ataque foi detido, anunciou a polícia.



O incidente aconteceu no Lloyd Gymnasium, uma escola do Ensino Médio no centro de Bremerhaven.



"A pessoa armada foi detida e está sob custódia policial", informaram as forças de segurança.



A pessoa ferida, que foi levada para o hospital, não é um estudante, mas as autoridades não revelaram a identidade.



"Os estudantes estão nas salas de aula com os professores. A polícia tem a situação sob controle", afirma um comunicado.



De acordo com o jornal Nord24, a pessoa ferida é uma mulher que trabalha na escola.



Em outro incidente nesta quinta-feira, a polícia da cidade de Leipzig prendeu um estudante de 21 anos, ainda no Ensino Médio, depois que ele postou fotos nas redes sociais com armas e ameaças não específicas.



As plataformas de redes sociais americanas alertaram as autoridades alemãs, o que provocou a operação da polícia de Leipzig.



Um porta-voz da polícia disse à AFP que o jovem de 21 anos não representava uma ameaça real, pois ele só possui uma pistola de ar comprimido.