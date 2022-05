Primeiro soldado russo julgado na Ucrânia por crimes de guerra pede "perdão"

O primeiro soldado russo julgado na Ucrânia por crimes de guerra pediu "perdão" nesta quinta-feira em um tribunal de Kiev ao detalhar como matou um civil no início da invasão russa.



"Sei que você não poderá me perdoar, mas, mesmo assim, peço perdão", afirmou o sargento russo Vadim Shishimarin, de 21 anos, à esposa de um civil de 62 anos que ele admitiu ter matado no nordeste da Ucrânia em 28 de fevereiro.



Shishimarin pode ser condenado à prisão perpétua na Ucrânia por acusações de crimes de guerra e assassinato premeditado.



Ele declarou no tribunal que atirou na vítima quando ele e outros soldados russos estavam em retirada e tentavam encontrar suas unidades na Rússia.



Os soldados encontraram um carro civil, da marca Volkswagen, que sequestraram.



"Queríamos chegar onde estava o nosso exército e voltar para a Rússia", explicou Shishimarin. "Na estrada, enquanto dirigíamos, vimos um homem. Estava falando no telefone e disse que nos entregaria", acrescentou.



Shishimarin explicou que outro soldado russo que viajava no mesmo carro - que segundo ele não era seu comandante e a quem chamou de soldado "desconhecido" - afirmou para que atirasse.



"Começou a falar em tom contundente que eu deveria atirar. Ele disse que se não fizesse, poderia ser perigos. Atirei a curta distância e o matei", confessou.



O soldado ficou de cabeça baixa durante o depoimento de Katerina Shelipova sobre a morte do marido.



Outros soldados russos devem ser julgados em breve na Ucrânia. Kiev afirma que abriu milhares de processos por crimes de guerra desde que Moscou iniciou a invasão em 24 de fevereiro.