EUA negam vistos a cubanos governistas para Cúpula dos Povos

Os Estados Unidos negaram os vistos para 23 cubanos simpatizantes do governo da ilha que participariam em junho da Cúpula dos Povos, um evento paralelo à Cúpula das Américas, informou nesta quarta-feira o jornal oficial Granma.



"O governo dos Estados Unidos negou os vistos para 23 cubanos que participariam da Cúpula dos Povos pela Democracia, que acontecerá entre os dias 8 e 10 de junho em Los Angeles, Califórnia, de forma paralela com a nona Cúpula das Américas", escreveu o Granma, citando como fonte os organizadores.



A publicação assinalou que entre essas 23 pessoas estão a médica Tania Crombet Ramos, que contribuiu para o desenvolvimento de várias vacinas; Reineris Salas Pérez, lutador olímpico que ganhou a medalha de bronze em Tóquio, Jorge González Núñez, líder estudantil cristão, assim como jornalistas, artistas, sindicalistas e líderes comunitários.



Uma declaração dos organizadores da reunião, reproduzida no Granma, assinala que "a negativa de seus vistos é uma afronta aos mesmos valores democráticos que o governo americano e sua 'Cúpula das Américas' pretendem defender".



Apesar de vários funcionários americanos terem dito que os convites para a Cúpula das Américas ainda não foram enviados, eles também sugeriram que Cuba, Venezuela e Nicarágua não seriam convidados por não cumprirem com os padrões democráticos.



Essa posição provocou protestos e os governos da Comunidade do Caribe, do México, da Bolívia e da Guatemala anunciaram que não compareceriam ao evento se a exclusão fosse mantida.



Ao encerrar uma sessão parlamentar na segunda-feira, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que "quem assume o compromisso de acolher uma reunião hemisférica deve ter a capacidade e a coragem de ouvir a todos".



Cuba foi convidada e compareceu à sétima (Panamá, 2015) e oitava (Lima, 2018) edições da Cúpula das Américas.