EUA acusam agentes chineses e cidadão americano de espionagem

A Justiça federal dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (18) que quatro agentes de inteligência chineses e um cidadão americano foram denunciados por um esquema de espionagem para recolher informações em seu território sobre ativistas opositores e importantes críticos do governo comunista de China.



Os cinco teriam conspirado para silenciar dissidentes chineses, ativistas pró-democracia e líderes de direitos humanos, anunciaram os promotores federais do distrito do Brooklyn em Nova York, Breon Peace e Matthew Olsen, em comunicado.



Peace e Olsen destacaram na nota que "expuseram e combateram uma operação da República Popular da China que ameaça a segurança e a liberdade dos cidadãos chineses que residem nos Estados Unidos devido a seus ideais pró-democráticos".



"Não vamos tolerar nenhuma tentativa da República Popular da China, e de nenhum regime autoritário, de exportar qualquer prática repressiva para o nosso país", advertiu Olsen.



O cidadão americano Shujun Wang, de 73 anos, um acadêmico proeminente nascido na China que vive em Nova York, foi preso em março sob suspeita de atuar como agente do governo chinês.



A denúncia, concluída na terça-feira, o acusa de usar uma organização crítica ao regime chinês que ele fundou em Nova York para "recolher, de forma encoberta, informações sobre ativistas e líderes de direitos humanos de destaque" que reivindicam uma abertura democrática em seu país.



As suspeitas indicam que Shujun Wang repassava as informações recolhidas mediante mensagens cifradas e e-mails para quatro agentes em Pequim.



Os promotores federais assinalam que o homem entregou informações a "gestores" dentro do Ministério da Segurança do Estado da China em Pequim: Feng He, Jie Ji, Ming Li e Keqing Lu. Os quatro também foram acusados 'in absentia' de espionagem.



Os agentes ordenaram Wang a visar ativistas pró-democracia de Hong Kong, defensores da independência de Taiwan, ativistas da minoria uigur e opositores tibetanos, segundo os promotores do Brooklyn.



Se for condenado, Wang pode pegar mais de 20 anos de prisão, e os quatro supostos cúmplices são considerados foragidos.



Wang foi preso em 17 de março quando o promotor federal do Distrito Leste de Nova York, Breon Peace, anunciou acusações dentro de três casos separados.



Em um deles, o agente do ministério chinês, Lin Qiming, de 59 anos, foi acusado de conspiração. Em outro, Fan "Frank" Liu, de 62 anos, e Matthew Ziburis, de 49, ambos originários de Nova York; e Qiang "Jason" Sun, um chinês de 40 anos, foram acusados de conspirar para atuar como agentes do governo chinês.