Equipes de resgate tentam desencalhar balsa na Indonésia com mais de 800 a bordo

Equipes de resgate indonésias lutavam nesta quarta-feira (18) para soltar uma balsa que transportava mais de 800 pessoas e encalhou em águas rasas na costa da província de Nusa Tenggara Oriental, apontou uma autoridade local.



O "KM Sirimau" está há dois dias encalhado com 784 passageiros e 55 membros da tripulação a bordo depois de ficar preso na província mais ao sul do país.



Como a embarcação não parece ter vazamentos, a operação de resgate se concentrou até agora em tentar desalojar a balsa para que ela possa continuar sua jornada, em vez de evacuar todos os passageiros, segundo as autoridades.



No entanto, até o momento os esforços para liberar o barco com um rebocador fracassaram, disse à Kompas TV o chefe da agência de buscas e resgate da cidade de Maumere.



As autoridades aguardam a chegada de um rebocador enviado pela empresa de navegação estatal PT Pelni na quinta-feira e, se essa tentativa falhar, todos os passageiros serão evacuados, acrescentou o funcionário.



"O reboque só pode ser feito durante a maré alta. Se esta operação não for bem sucedida, vamos evacuar os passageiros para o porto mais próximo", disse Sudayana à rede de televisão.



Os acidentes marítimos são comuns na Indonésia, um arquipélago de mais de 17.000 ilhas, onde as pessoas usam balsas e outras embarcações para viajar apesar da falta de medidas de segurança.