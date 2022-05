Desenho inédito de Michelangelo é vendido por EUR 23 milhões em Paris

Um desenho inédito que representa o primeiro nu conhecido do pintor Michelangelo foi leiloado por EUR 23 milhões (comissões incluídas) pela Casa Christie's, nesta quarta-feira (18), em Paris.



A venda estabelece um novo recorde para um desenho do mestre italiano, superando o preço de outro de seus desenhos, "The Risen Christ" (8,1 milhões de libras ou 9,5 milhões de euros), em julho de 2000, na Christie's de Londres, segundo a casa de leilões.



A obra vendida hoje estava estimada em 30 milhões de euros (31,5 milhões de dólares).



"Há menos de dez desenhos de Michelangelo em mãos particulares", disse à AFP a diretora do departamento de desenhos antigos da Christie's, Hélène Rihal, durante o anúncio da venda desta obra do gênio do Renascimento italiano (1475-1564).



Datada do fim do século XV, esta obra "escapou durante muito tempo da atenção dos especialistas" e se encontra em "bom estado de conservação", informou a casa de leilões.



Feito com caneta tinteiro, o desenho foi posto à venda em 1907 em Drouot, em Paris, sob a classificação "Escola de Michelangelo", antes de ser atribuído apenas ao artista em 2019, como parte de um inventário para uma coleção privada francesa.



Em setembro de 2019, foi declarado "tesouro nacional" pelo patrimônio francês, o que proibia sua saída do território nacional por 30 meses e dava ao Estado francês e a seus museus a oportunidade de comprá-lo.



Como nenhuma oferta foi feita neste período, o desenho foi exposto em Hong Kong, e depois em Nova York, antes de ser apresentado aos colecionadores na pré-venda.



Ilustrando o interesse do artista italiano pela representação do corpo masculino, o esboço é do tamanho de uma folha de papel A4 (21 por 30 centímetros) e se assemelha muito a uma figura do afresco de Masaccio "O Batismo dos Neófitos" (1426-27).



Mas "é muito mais do que uma cópia", diz Stijn Alsteens, especialista em mestres da Antiguidade da Christie's, no site da casa de leilões.



"Michelangelo decidiu transformar a figura em algo que correspondesse mais à sua estética, tornando-a muito mais robusta e monumental, mantendo ao mesmo tempo a fragilidade da figura, que está exposta e trêmula", enquanto espera para ser batizado, disse.



Alsteens acrescentou que o artista pode ter feito o desenho aos 21 anos, no auge de sua carreira.