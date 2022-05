UE propõe novo pacote de ajuda à Ucrânia de até EUR 9 bilhões

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou a proposta de um novo pacote de ajuda financeira de até 9 bilhões de euros (9,5 bilhões de dólares) para a Ucrânia este ano.



Ela não revelou detalhes do novo pacote de ajuda, mas uma fonte da Comissão destacou que seria um empréstimo.



"Precisamos pensar no dia seguinte, para os esforços de reconstrução" da Ucrânia, acrescentou Von der Leyen.



A União Europeia (UE), afirmou, tem um "interesse estratégico em liderar" os esforços de reconstrução da Ucrânia.



A Ucrânia "defende os valores europeus. Permaneceremos a seu lado durante esta guerra e quando reconstruírem seu país", disse a alemã em um discurso.



Ela destacou, no entanto, que o plano de reconstrução não será apoiado apenas pela UE.



"Propomos uma plataforma de reconstrução (...) liderada conjuntamente por Ucrânia e Comissão (Europeia), além de unir os Estados membros da UE, outros doadores bilaterais ou internacionais, instituições financeiras internacionais e outros sócios", disse.



Os recursos para a reconstrução seriam destinados a partir de condições com as quais a Ucrânia teria que comprometer-se, especialmente se aspira um dia integrar a UE.



Os investimentos, disse Von der Leyen, "ajudarão a Ucrânia a surgir mais forte da devastação" provocada pelo conflito.