Turquia pede à Otan 'respeito' por suas preocupações sobre Suécia e Finlândia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta quarta-feira (18) respeito e apoio de seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por sua posição contrária ao ingresso de Finlândia e Suécia nesta organização militar.



"Nossa única expectativa em relação aos nossos aliados da Otan é (...) primeiro entender nossa sensibilidade, respeitá-la e, finalmente, apoiá-la", declarou Erdogan aos deputados de seu partido.



O presidente turco acusa os dois países nórdicos de acolherem em seu território membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado uma organização terrorista por Ancara, Estados Unidos e União Europeia.



"Pedimos à Suécia que extraditasse 30 terroristas e se negaram a fazer isso", denunciou Erdogan.



"Não enviam os terroristas e depois pedem nosso apoio para entrar na Otan (...) Não podemos dizer 'sim'", insistiu o presidente, lamentando que seus aliados "nunca tenham respeitado essas preocupações".



Suécia e Finlândia apresentaram nesta quarta sua candidatura conjunta para ingressar na Otan. Sua aprovação requer o apoio unânime dos 30 países-membros, incluindo a Turquia.



Desde sexta-feira (13), Erdogan vem demonstrando, reiteradamente, sua oposição, apesar das mensagens apaziguadoras enviadas por seu entorno.



Enviados suecos e finlandeses devem visitar Ancara na segunda-feira (23).



"Não deveriam se incomodar, não há necessidade", disse Erdogan hoje, bruscamente.