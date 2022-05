Nove pessoas morreram, e outras 24 ficaram feridas, durante uma operação "antiterrorista" na região do Tadjiquistão que faz fronteira com Afeganistão e China - anunciou o Ministério do Interior.



Um oficial morreu, e 13 soldados ficaram gravemente feridos, informou o Ministério. De acordo com a mesma fonte, oito membros de um "grupo armado ilegal" foram mortos, e outros 11 ficaram feridos durante uma operação na região leste de Gorno-Badakhshan.