Japonês gasta em cassino US$ 360 mil de benefício recebido por engano

Um japonês gastou em cassinos on-line US$ 360 mil referentes a benefícios sociais concedidos pela covid-19 e, no caso dele, recebidos por engano, prometendo devolver esta quantia às autoridades, "pouco a pouco" - declarou seu advogado à imprensa local nesta quarta-feira (18).



"Sinto muito ter gastado tudo", disse o homem, originário do município de Abu (oeste), conforme seu advogado, acrescentando que seu cliente perdeu todo dinheiro jogado.



Essa quantia de 46,3 milhões de ienes foi transferida para uma única família, após uma confusão entre as autoridades locais que organizavam um programa de ajuda para 463 famílias de baixa renda afetadas pela pandemia.



Em um primeiro momento, o receptor da quantia total por erro, que teria 24 anos, não foi identificado. Em 11 de maio, o município decidiu, então, anunciar uma ação contra ele por sua recusa em devolver a quantia. Agora, a pessoa em questão decidiu "devolver o dinheiro, embora vá ter de fazer isso pouco a pouco", afirmou seu advogado, citando seu cliente.



O prefeito de Abu, Norihiko Hanada, disse à imprensa que estava "sinceramente feliz" com a mudança de postura da parte interessada, mas que não vai recuar da ação na Justiça.



"Espero que diga a verdade no tribunal", completou.