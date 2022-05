Tribunal especial para o Kosovo condena veteranos de guerra por intimidação de testemunhas

O tribunal especial para o Kosovo condenou nesta quarta-feira dois ex-combatentes a quatro anos e meio de prisão por intimidação de testemunhas, na primeira sentença sobre a guerra de independência do Kosovo nos anos 1990 contra a Sérvia.



"Esta sentença descreve de maneira clara os atos como o que são: criminosos e antipatrióticos", disse o juiz Charles Smith ao condenar os veteranos Hysni Gucati e Nasim Haradinaj em Haia.



Gucati e Haradinaj, respectivamente comandante e subcomandante de uma organização de ex-combatentes da guerrilha independentista albanesa, o Exército para a Libertação do Kosovo (UCK), foram acusados de integrar um grupo que pretendia obstruir a justiça.



Eles foram condenados por terem revelado informações consideradas confidenciais procedentes do tribunal, incluindo detalhes que permitiam identificar testemunhas, durante três entrevistas coletivas entre 7 e 25 de setembro de 2020.



Os dois homens foram detidos com várias armas pela polícia da União Europeia em uma operação na sede dos ex-combatentes em Pristina e transferidos para Haia, para o julgamento pelo tribunal especial para Kosovo.



Vários ex-membros do UCK são alvos de investigações por crimes de guerra cometidos durante o conflito (1998-1999), que deixou 13.000 mortos, entre a guerrilha independentista e as forças sérvias no que era então uma província do sul da Sérvia.