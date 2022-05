O governo da Rússia acusou nesta quarta-feira a Ucrânia de "ausência total de vontade" para negociar o fim do conflito, iniciado com a ofensiva russa em 24 de fevereiro.



"As negociações não avançam e constatamos uma ausência total de vontade por parte dos negociadores ucranianos para continuar o processo", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.