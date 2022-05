Por escassez nos EUA, Nestlé enviará leite para bebês por avião de Suíça e Holanda

A Nestlé realizará suas exportações de fórmulas para bebês aos Estados Unidos por avião de Suíça e Holanda para suprir a escassez do produto no país, informou nesta terça-feira (17) a companhia.



Os envios envolvem especificamente duas marcas de leite hipoalergênica, já que a escassez é uma fonte adicional de estresse para os pais de crianças com intolerância às proteínas do leite de vaca.



"Demos prioridade a esses produtos porque respondem a necessidades médicas críticas", indicou uma porta-voz do grupo à AFP, confirmando uma informação difundida pela imprensa.



As duas marcas, Gerber Good Start Extensive HA e Alfamino, são importadas pelos Estados Unidos habitualmente de Holanda e Suíça, respectivamente.



Agora, devido à escassez, o grupo decidiu enviá-las por via aérea "para responder às necessidades imediatas", detalhou a porta-voz. A Nestlé também dispõe de duas fábricas nos Estados Unidos para a produção de leite infantil.



A escassez, causada inicialmente por problemas na cadeia de fornecimento e pela falta de mão de obra causadas pela pandemia, se agravou quando uma fábrica do laboratório Abbott, em Michigan, fechou após um recall de produtos suspeitos de causar a morte de dois bebês.



Ontem, a Abbott fechou acordo com as autoridades americanas para retomar a produção nessa fábrica.



NESTLE



ABBOTT LABORATORIES