Presidente ucraniano é ovacionado na abertura do Festival de Cannes

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi ovacionado nesta terça-feira (17) após mensagem de vídeo na cerimônia inaugural do 75º Festival de Cinema de Cannes por uma mensagem em vídeo, pedindo apoio a seu país diante da invasão russa.



"Como naquela época, hoje está sendo travada uma batalha pela liberdade", disse Zelesnky a um público repleto de estrelas do cinema, em alusão ao primeiro Festival de Cannes, realizado nesta cidade do sudeste da França em 1946, um ano apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial.



Em um discurso com várias referências cinematográficas, o presidente ucraniano mencionou Charles Chaplin e seu filme "O Grande Ditador", uma sátira ao nazismo e a Adolf Hitler.



"Precisamos de um novo Chaplin para mostrar que o cinema não fica em silêncio", disse Zelensky. "O cinema vai ficar calado ou vai levantar sua voz? O cinema pode ficar de fora disso?", acrescentou.



"O ódio acabará desaparecendo, os ditadores morrerão", continuou. Após o discurso, o público se levantou para aplaudi-lo.