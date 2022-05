Ataque a quartel na fronteira Equador-Colômbia deixa dois feridos

Dois soldados ficaram feridos em um ataque armado contra uma instalação militar do Equador perto da fronteira com a Colômbia - informaram autoridades locais nesta terça-feira (17).



"Criminosos armados tentaram atacar as instalações do Batalhão de Selva nº 55 Putumayo", disse o Exército em um comunicado.



"Durante os acontecimentos, os indivíduos agrediram e feriram dois soldados, e dois rifles HK foram roubados", acrescentou.



Os agressores fugiram selva adentro, nesta remota região do nordeste do país.



As autoridades militares equatorianas alertaram seus homólogos colombianos na fronteira sobre o incidente, e o Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação.



A fronteira entre Equador e Colômbia é domínio de grupos armados ilegais, incluindo dissidentes da agora dissolvido guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).



Em 2018, ataques atribuídos a esses rebeldes deixaram pelo menos sete mortos, entre soldados e jornalistas, dezenas de feridos, e dois civis foram sequestrados.



Depois de permanecer, por muitos anos, relativamente protegido da violência de seus vizinhos Colômbia e Peru - os dois maiores produtores de cocaína do mundo -, o Equador agora experimenta um aumento da criminalidade.



Em 2021, foram 14 assassinatos a cada 100.000 pessoas, quase o dobro de 2020.