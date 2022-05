Túnel de narcotraficantes na fronteira entre EUA e México é descoberto

Um túnel de 530 metros de comprimento entre as cidades de San Diego, na Califórnia, e Tijuana, no México, foi descoberto pela polícia dos Estados Unidos durante uma investigação sobre tráfico de drogas, anunciou a Justiça americana na segunda-feira.



Escavado a mais de 18 metros de profundidade, o túnel transfronteiriço contava com "paredes reforçadas e um sistema de trilhos, eletricidade e ventilação", segundo o comunicado do procurador federal do Distrito Sul da Califórnia.



O comunicado também indica que seis moradores nos Estados Unidos foram acusados de "associação criminosa para o tráfico de 799 kg de cocaína". Além dessa droga, as autoridades também apreenderam 74 kg de metanfetamina e 1,5 kg de heroína.



Agentes do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos descobriram o túnel na sexta-feira durante uma operação de vigilância em frente a uma casa utilizada para armazenar drogas.



Observando a movimentação dos suspeitos, os agentes chegaram ao armazém localizado a 90 metros da fronteira com o México. Depois de inspecionar a construção, encontraram a entrada do túnel, escavada em um piso de cimento.



"Não há mais luz no fim deste túnel", disse o procurador Randy Grossman.



"Vamos eliminar todas as passagens subterrâneas de contrabando que encontrarmos para evitar que drogas ilegais cheguem às nossas ruas e destruam nossas famílias", afirmou.



Os túneis na fronteira EUA-México são frequentemente escavados por contrabandistas para introduzir imigrantes atraídos pelo "sonho americano" ou drogas.



Os EUA são o maior consumidor mundial de cocaína sul-americana.



De acordo com as autoridades americanas, mais de 90 túneis foram descobertos apenas no Distrito Sul da Califórnia desde 1993.