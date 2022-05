TPI enviará 42 especialistas para investigar crimes de guerra na Ucrânia

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, anunciou nesta terça-feira (17) o envio para a Ucrânia de uma equipe de 42 especialistas, o maior em número de militares da história da instituição, para investigar as acusações de crimes de guerra cometidos na invasão russa.



"Confirmo que hoje meu escritório enviou uma equipe composta por 42 investigadores, especialistas em criminalística e outro pessoal de apoio para a Ucrânia", disse Khan, em um comunicado, acrescentando que se trata da "missão mais importante em termos de militares já mobilizados no terreno de uma única vez".



O procurador do TPI abriu uma investigação em 3 de março passado sobre acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia, após receber sinal verde de quase 40 Estados-Partes.



Khan visitou a Ucrânia em abril, incluindo a localidade de Bucha, perto de Kiev, onde pelo menos 20 corpos foram encontrados no dia 2 deste mesmo mês.



"Graças ao envio de uma equipe de investigadores, estaremos em melhores condições de seguir pistas e de coletar testemunhos em relação aos ataques militares que possam constituir crimes, em virtude do Estatuto de Roma", completou Khan.