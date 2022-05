Parlamento finlandês aprova adesão à Otan com 95%

O Parlamento finlandês votou, nesta terça-feira (17), em favor da adesão à Otan com uma maioria de mais de 95%, permitindo o envio da candidatura oficial do país nórdico como membro da Aliança Atlântica.



Ao final de uma sessão parlamenta de dois dias, o projeto de adesão foi adotado por 188 votos a favor, oito contra e nenhuma abstenção.



Embora fosse esperada uma grande maioria, o resultado final supera as projeções.



"É um resultado excepcional, não esperava que fosse tão claro. A votação é clara, não há mais discussões, hoje à noite [terça-feira] vamos assinar nossa carta de candidatura à Otan", disse o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto.



Após a aprovação no Parlamento, o governo de Helsinque pode enviar sua candidatura à sede da Otan em Bruxelas simultaneamente com a da Suécia, o que "provavelmente" acontecerá na quarta-feira, segundo Haavisto.



As candidaturas da Finlândia e da Suécia, consequência direta da invasão russa da Ucrânia, foram formalizadas no domingo e na segunda-feira, respectivamente.



Na Suécia, onde o Parlamento foi consultado na segunda-feira, a ministra das Relações Exteriores, Ann Linde, assinou o formulário de inscrição nesta terça-feira, durante uma cerimônia.