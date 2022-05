A principal bancada parlamentar do Líbano, liderada pelo movimento armado xiita Hezbollah, perdeu a maioria nas eleições legislativas, segundo os resultados definitivos anunciados nesta terça-feira, que confirmam 13 cadeiras para candidatos surgidos após os protestos de 2019.



O movimento xiita apoiado pelo Irã, que tinha 70 cadeiras das 128 no Parlamento, não conseguiu a eleição dos 65 deputados necessários para conservar o controle da Câmara, anunciou o ministro do Interior, Bassam Mawlawi.



Os candidatos surgidos da revolta popular que sacudiu o Líbano em 2019, no começo da grave crise econômica que persiste, conquistaram ao menos 13 cadeiras nas eleições legislativas celebradas no domingo.