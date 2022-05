O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, designou na segunda-feira como chanceler o embaixador do país na Rússia, Carlos Faría.



"Eu designei como ministro do poder popular para as Relações Exteriores, chanceler da República, o companheiro Carlos Faría", disse Maduro. "Ele vem de cinco anos como embaixador na Federação da Rússia".



"Conhece muito bem todo o entorno geopolítico da luta por um mundo multipolar", acrescentou o presidente socialista, aliado próximo do governo de Vladimir Putin.



Maduro expressou apoio a Putin em meio às críticas internacionais à invasão militar da Rússia à Ucrânia.