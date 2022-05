Coreia do Norte registra mais seis mortos por 'febre' em meio a surto de covid

A Coreia do Norte registrou na terça-feira (segunda, 16, no Brasil) seis novas mortes por "febre", a poucos dias de anunciado seu primeiro caso de covid-19 e assegurou ter intensificado a distribuição de medicamentos a cargo dos militares.



A agência estatal de notícias KCNA reportou que até a noite de segunda-feira o país tinha registrado 56 mortes, com mais de 1.483.060 casos de febre e pelo menos 663.910 pessoas recebendo atendimento médico.



O número de mortos aumentou apesar de o líder Kim Jong Un ordenou um confinamento nacional para conter a propagação do vírus na população, que não foi vacinada.



Segundo KCNA, o exército "deslocou urgentemente suas forças poderosas às farmácias de Pyongyang para distribuir medicamentos".



Kim criticou duramente as autoridades de saúde pelo que considerou uma resposta deficiente à prevenção epidêmica, em particular por não manter as farmácias abertas 24 horas para distribuir medicamentos.



A Coreia do Norte reportou na quinta-feira da semana passada seu primeiro caso de covid-19 em toda a pandemia, e Kim assumiu o controle da resposta ao surto, segundo a imprensa estatal.



O isolado país asiático tem um dos sistemas sanitários mais deficientes do mundo, com hospitais mal equipados, poucas unidades de terapia intensiva e sem medicamentos para tratar a covid-19 ou realizar exames em massa.