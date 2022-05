Mais de 260 combatentes ucranianos são retirados de Azovstal

Mais de 260 combatentes ucranianos, entre eles 53 feridos, foram retirados nesta segunda-feira (16) do complexo siderúrgico de Azovstal, último bastião de resistência à Rússia em Mariupol, anunciou a vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Malyar.



"Em 16 de maio, 53 feridos graves foram evacuados de Azovstal para Novoazovsk para receber assistência médica, e outros 211 foram levados para Olenivka por meio de um corredor humanitario", declarou a vice-ministra em um vídeo.



As duas localidades ficam em território controlado por forças russas e pró-Rússia no leste da Ucrânia, mas Hanna informou que eles serão repatriados "no âmbito de um processo de troca".



O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declarou em mensagem de vídeo: "Quero enfatizar que a Ucrânia precisa de seus heróis vivos. Este é o nosso princípio."



O estado-maior da Ucrânia destacou que os soldados em Mariupol "realizaram sua tarefa de combate" e o objetivo agora é "salvar a vida desse pessoal".



Ao reter a unidade de Azovstal, as forças ucranianas "impediram que os russos capturassem rapidamente a cidade de Zaporizhia", indicou o estado-maior em comunicado publicado no Facebook. "Os defensores de Mariupol são os heróis do nosso tempo. Ficarão para sempre na História", acrescentou.



A siderúrgica de Azovstal tornou-se um símbolo de resistência, com centenas de soldados combatendo no local, mesmo depois que o restante da cidade caiu nas mãos das forças russas.