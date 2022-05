Bolívia confirma subvariante BA2 e aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas

O Ministério da Saúde da Bolívia confirmou nesta segunda-feira (16) que circula no país a subvariante BA2 da ômicron e que foi registrado um aumento de casos nas últimas semanas, razão pela qual pediu-se à população que se prepare para uma eventual nova onda de infecções pelo coronavírus.



"Devemos informar o povo boliviano que no último relatório da vigilância epidemiológica detectamos no país a variante BA2 da ômicron", informou o ministro da Saúde, Jeyson Auza, em coletiva de imprensa.



Auza disse que a subvariante BA2 foi registrada nos departamentos mais populosos da Bolívia: La Paz, Cochabamba (centro) e Santa Cruz (leste).



Ainda assim, informou que na última semana constatou-se um aumento no número de contágios, ainda que não diretamente ligados ao BA2, mas principalmente ao início da temporada de inverno local.



Nesse caso, foi informado que na última semana foram reportados 718 casos em todo o país, 331 a mais do que na anterior.



A Bolívia, com uma população de 11,5 milhões de pessoas, acumulou desde o início da pandemia (em março de 2020), um total de 906.221 contágios e 21.943 mortes.



A autoridade de Saúde também pediu que a população sigam tomando suas vacinas contra a covid-19, como a principal arma para enfrentar o vírus, sendo uma forma de "nos preparar para uma eventual quinta onda que poderá vir mais adiante", afirmou.



De acordo com os últimos dados oficiais, 55% da população está com o esquema vacinal completo.