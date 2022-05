Acadêmico é detido no Irã por 'colocar em perigo a segurança nacional'

As autoridades iranianas detiveram um pesquisador universitário suspeito de "cometer atos contra a segurança nacional", informou nesta segunda-feira (16) a agência de notícias Mehr.



Said Madani Ghahfarokhi, de 61 anos, professor de sociologia na Universidade Allameh Tabatabai de Teerã, é "suspeito de ter vínculos com o exterior e de cometer atos que ameaçam a segurança do país", relatou a agência, sem dar detalhes.



Ghahfarokhi, que publicou diversos livros sobre problemas sociais no Irã, como prostituição, violência contra as mulheres, abuso de menores, pobreza e consumo de drogas, foi detido várias vezes anteriormente e condenado a seis anos de prisão em 2012.