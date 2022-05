Sri Lanka está ficando sem petróleo, afirma novo primeiro-ministro

O Sri Lanka, em profunda crise, está ficando sem petróleo por não conseguir dólares para financiar as importações, informou o novo primeiro-ministro do país, em discurso nesta segunda-feira (16).



"Nós estamos ficando sem petróleo (...) Neste momento, temos petróleo para apenas um dia", disse Ranil Wickremesinghe, alertando que seus país poderá ter mais dificuldades nos próximos meses.



Ele explicou que o governo pode não conseguir dólares para pagar três carregamentos de petróleo e que os navios esperam os pagamentos no porto de Colombo para descarregar.



O Sri Lanka está em sua pior crise econômica e seus 22 milhões de habitantes enfrentam graves dificuldades para conseguir alimentos, combustível e remédios, ao mesmo tempo que enfrentam uma inflação recorde e prolongados cortes de eletricidade.



Wickremesinghe assumiu o cargo na quinta-feira, depois que seu antecessor, Mahinda Rajapaksa, se viu obrigado a pedir demissão após semanas de protestos, às vezes com vítimas mortais, pela gestão da crise econômica por parte de seu governo.



"Os próximos dois meses serão os mais difíceis de nossas vidas", disse Wickremesinghe. "Não tenho nenhum desejo de ocultar a verdade nem mentir ao público", afirmou.



O país pediu socorro ao Fundo Monetário Internacional (FMI), que em troca quer a venda de suas empresas estatais deficitárias, incluindo a Sri Lankan Airlines, cujas perdas ultrapassam US$ 1 bilhão.