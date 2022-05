Suécia solicitará adesão à Otan

A Suécia solicitará sua adesão à Otan, anunciou nesta segunda-feira (16) a primeira-ministra, Magdalena Andersson, destacando que isto significa uma nova "era" para o país escandinavo.



O governo decidiu informar a Otan sobre a vontade da Suécia de virar um membro da aliança", afirmou em uma entrevista coletiva, um dia depois do anúncio da candidatura por parte do governo da Finlândia.



"Deixamos uma era para entrar em uma nova", disse a primeira-ministra.



O embaixador sueco na Otan apresentará em "pouco tempo" a candidatura de Estocolmo, segundo Andersson



Suécia e Finlândia anunciaram o desejo de apresentar as candidaturas de forma simultânea.



"Esperamos que (a adesão) não demore mais de um ano", com a necessária ratificação pelos 30 membros da Aliança, declarou a chefe de Governo sueca.