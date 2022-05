A escultura de Dalí encontrada no Havaí após 40 anos 'perdida'

Salvador Dalí moldou com as mãos esta escultura de cera que se acreditava estar perdida ou destruída (foto: Harte International Galleries)

Ela é conhecida como a "cera perdida de Salvador Dalí" porque estava desaparecida há mais de 40 anos.

Muitos acreditavam que o "Cristo de São João da Cruz", um crucifixo de cera original do qual foram feitas centenas de versões, havia sido destruído.

Mas, durante todo esse tempo, a escultura em baixo-relevo que o gênio do surrealismo espanhol moldou com suas próprias mãos estava guardada em um cofre no Havaí.

A obra de Dalí, avaliada entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões (de R$ 50 a 100 milhões), foi encontrada no porão da casa de um colecionador americano que aparentemente havia comprado a escultura diretamente do artista.

Quando alguns donos de galerias no Havaí souberam de sua existência, eles decidiram comprar a escultura por uma quantia não revelada e exibi-la com um novo nome: "cera perdida".

A Harte International Galleries, uma galeria na ilha de Maui, apresentou a peça em 11 de maio por ocasião do 118º aniversário de nascimento do artista catalão.

Dalí com sua escultura, "Cristo de São João da Cruz", também conhecida como "a cera perdida" (foto: Harte International Galleries)

Embora o museu havaiano tenha vendido outras versões de "Cristo de São João da Cruz" no passado, "ninguém imaginava que a obra original, feita pelo mestre Dali em cera, ainda existisse", disse Glenn Harte, cofundador e diretor da galeria.

Segundo o dono da galeria, o colecionador manteve a escultura na caixa original de acrílico que Dalí usou para preservar sua forma.

"Dados os desafios de preservar a cera, poucos esperavam que o molde original tivesse sobrevivido", afirma um artigo da revista de arte ArtNews.

A obra estava na caixa original que Dalí usou para preservar a cera (foto: Harte International Galleries)

Adaptação em 3D da "maior obra religiosa de Dali"

A Harte International Galleries trabalhou com o especialista Nicolas Descharnes — cujo pai, Robert Descharnes, foi secretário de Dalí até sua morte — e o especialista em iconografia Carlos Evaristo.

A cera foi criada em 1979 e serviu de modelo para outras edições do "Cristo de São João da Cruz" de Dalí em ouro, prata, platina e bronze.

A escultura é a representação tridimensional de uma aclamada pintura do artista espanhol, a obra homônima que representa Jesus na cruz flutuando em um céu crepuscular que, segundo a galeria havaiana, é "a obra religiosa mais importante de todos os tempos".

A pintura "Cristo de São João da Cruz" é de 1951 e está em um museu na Escócia, o Kelvingrove Art Gallery and Museum, em Glasgow.

Dali (1904 - 1989) em seu estúdio com sua pintura "Cristo de São João na Cruz", em 17 de novembro de 1951 (foto: Daniel Farson/Getty Images)

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!