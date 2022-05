McDonald's anuncia saída total de Rússia

O grupo americano de fast food McDonald's, que fechou seus estabelecimentos na Rússia no início de março, anunciou nesta segunda-feira (16) que vai abandonar o país e venderá todas as suas operações, em reação à invasão na Ucrânia.



"Estamos comprometidos com nossa comunidade mundial e devemos permanecer inflexíveis em nossos valores", afirmou o CEO do grupo, Chris Kempczinski, em um comunicado da empresa.



"Respeitar nossos valores significa que não podemos manter" o McDonald's na Rússia", acrescentou.



Presente na Rússia há mais de 30 anos, o McDonald's tem 850 restaurantes e 62.000 funcionários.



A empresa anunciou o fechamento temporário de todos os seus estabelecimentos e a suspensão de suas operações no país em 8 de março, seguindo os passos de outras multinacionais que tomaram distância de Moscou.



A Rússia, onde o McDonald's administra diretamente mais de 80% de seus restaurantes que levam seu nome, representa 9% do faturamento total da empresa e 3% de seu lucro operacional.



