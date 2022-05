FMI reforça peso do iuan chinês como reserva internacional

O peso do iuan na composição dos Direitos Especiais de Saque (SDR, na sigla em inglês), os ativos de reserva suplementares do FMI, está aumentando, consolidando o status de reserva internacional da divisa chinesa e reduzindo a quota de participação do euro, do iene e da libra esterlina.



O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a proporção do iuan de 10,92% para 12,28% na nova avaliação dos SDR, segundo um comunicado de imprensa.



A avaliação do SDR, criado pelo FMI em 1969, tem como base uma cesta de cinco divisas internacionais importantes: o dólar, o euro, a libra esterlina, o iuan chinês e o iene japonês.



A moeda chinesa entrou para o SDR em 2016, um movimento aclamado como um passo histórico e simbólico na internacionalização do iuan, algo ambicionado por Pequim em sua busca pelo reconhecimento econômico internacional.



Ao término da revisão quinquenal do FMI sobre a composição da cesta de moedas, também foi elevado o peso do dólar, que passou a representar 43,38%, no lugar dos 41,73% anteriores, indicou o Fundo na nota.



Isso supõe um aumento de 1,65%, maior que o aumento no percentual do iuan chinês.



O fortalecimento da participação do iuan no indicador acontece no momento em que a moeda chinesa experimenta uma forte depreciação.



Sua cotação, que evolui em uma faixa controlada pelo Estado chinês, sofreu uma aceleração em sua queda e, na sexta-feira, fechou em 6,7893 iuanes por dólar.



Este é o mínimo há quase um ano e meio, lastreado, em particular, pela redução da atividade econômica na China causada pela imposição de medidas contra a covid-19.