Morre palestino gravemente ferido em confrontos com as forças israelenses

Um palestino faleceu neste domingo (15) em consequência dos ferimentos que sofreu na sexta-feira durante confrontos com as forças israelenses no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, informou o hospital israelense onde estava internado.



Daoud al Zubaidi, de 43 anos, foi atingido por um tiro no abdome na sexta-feira durante uma operação israelense contra "suspeitos terroristas", segundo o exército, neste campo do norte da Cisjordânia.



A área de Jenin é cenário há várias semanas de confrontos entre palestinos e forças israelenses.



Um porta-voz do hospital de Haifa, para onde Zubaidi foi levado, declarou neste domingo que ele "faleceu em consequência dos ferimentos".



Zubaidi era irmão de Zakaria al Zubaidi, que dirigiu o braço armado do movimento Fatah, do presidente palestino Mahmud Abbas, e conseguiu escapar durante alguns dias de uma prisão israelense no ano passado.



Ao menos outros 12 palestinos ficaram feridos nas operações israelenses de sexta-feira. Um integrante das forças especiais israelenses morreu durante os confrontos em Burqin, perto de Jenin, e foi enterrado neste domingo.