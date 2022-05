Ucrânia vencerá a guerra "antes do fim do ano", afirma chefe da inteligência militar

Míssil disparado de caminhão militar na guerra da Ucrânia (foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP)

A guerra na Ucrânia atingirá um "ponto de inflexão" em agosto e a Rússia será derrotada "antes do fim do ano", afirmou o chefe da inteligência militar ucraniana, que também garantiu que Kiev conseguirá recuperar todo seu território.A vitória "não será fácil, mas acontecerá", declarou Kyrylo Budanov em uma entrevista ao canal britânico Sky News. O comandante militar se mostrou tranquilo e "otimista" a respeito da evolução do conflito."O ponto de inflexão acontecerá na segunda quinzena de agosto. A maioria das operações militares acabará até o fim do ano", previu.Após a guerra, "vamos restabelecer o poder ucraniano em todos os territórios que perdemos, incluindo Donbass e Crimeia", disse.As declarações foram feitas em um momento de intensificação dos combates na região do Donbass (leste), controlada em grande parte desde 2014 por separatistas pró-Rússia e onde Moscou concentra a ofensiva há algumas semanas, mas sem conquistar avanços significativos.Budanov disse que o exército russo "está sofrendo grandes perdas em homens e armas", em particular porque a Ucrânia sabe "tudo", incluindo seus planos militares.O ministério ucraniano da Defesa calcula que as tropas russas perderam mais de 26.000 homens, 199 aviões e quase 1.200 tanques desde o início da invasão em 24 de fevereiro. Não é possível confirmar os dados com fontes independentes.Na entrevista, Budanov também afirmou que o presidente russo Vladimir Putin está "em estado físico e psicológico muito ruim". Ele declarou que o presidente russo está "muito enfermo" e sofre de "várias doenças ao mesmo tempo, incluindo câncer".De acordo com o militar, a vitória ucraniana provocará uma "mudança de liderança na Rússia". Ele afirmou que um golpe de Estado para derrotar o presidente russo já está sendo preparado. "É impossível pará-los", disse.