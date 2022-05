Rússia interrompe fornecimento de energia elétrica para Finlândia

As exportações de energia elétrica da Rússia para a Finlândia foram suspensas na madrugada de sexta-feira para sábado, horas depois do anúncio de uma empresa russa.



A empresa responsável pela importação de energia elétrica russa na Finlândia, a RAO Nordic, com 100% de capital russo, havia anunciado na sexta-feira que o fornecimento seria suspenso pela falta de pagamentos, no momento em que a Finlândia pretende apresentar sua candidatura à Otan.



As exportações da Rússia para a Finlândia "equivalem a zero atualmente. Isto acontece desde meia-noite (18h00 de Brasília, sexta-feira)", afirmou à AFP Timo Kaukonen, diretor de operações da Fingrid, operadora finlandesa.



A rede funciona graças às importações da Suécia, de acordo com informações divulgadas em tempo real pela Fingrid, que anunciou na sexta-feira que poderia prescindir da energia elétrica russa.



A Finlândia importa da Rússia 10% da energia elétrica que necessita.



A RAO Nordic, com sede em Helsinque, é uma filial da empresa russa InterRAO. Na sexta-feira, a empresa justificou a decisão pela falta de pagamento da energia elétrica fornecida à Finlândia desde 6 de maio.



Não foi revelado se os problemas de pagamentos estão relacionados com as sanções europeias adotadas contra a Rússia após a invasão da Ucrânia.