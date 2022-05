Coreia do Norte registra 21 mortes por febre em meio a surto de covid

A Coreia do Norte reportou neste sábado (noite de sexta, 13, no Brasil) 21 novas mortes por "febre", em meio ao primeiro surto de covid-19 no país, que ordenou um confinamento nacional diante da expansão "explosiva" do vírus.



De acordo com a agência oficial KCNA, na sexta-feira foram registrados 174.440 novos casos de febre e 21 mortes. Este veículo não especificou quantas vítimas testaram positivo para o coronavírus.



Com seus 25 milhões de habitantes não vacinados e um sistema de saúde cambaleante, o poder norte-coreano ordenou medidas de confinamento por todo o país para tentar conter o surto.



Seu líder, Kim Jong Un, disse nesta sexta-feira que "a maior prioridade é bloquear a propagação do vírus, fechando zonas ativamente e isolando e tratando as pessoas com febre de forma responsável".