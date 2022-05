Inflação interanual bate 17,8% em abril na Rússia, um recorde desde 2002

A inflação, há meses disparada na Rússia, aumentou ainda mais em abril, a 17,8% interanual, segundo dados da agência de estatísticas Rosstat publicados nesta sexta-feira (13), registrando seu nível mais alto desde 2002.



Em comparação com abril de 2021, os preços dos alimentos aumentaram 20,5%. Entre os mais afetados estão produtos básicos: cereais (+35,5%), massas (+29,6%), manteiga (+26,1%), frutas e verduras (+33,0%).



O preço dos equipamentos audiovisuais, como aparelhos de TV, aumentou 22,7% e os preços dos materiais de construção subiram 27,5%.



Em comparação com março deste ano, os preços subiram 1,6% em abril.



Durante todo o ano de 2022, a inflação anual poderia chegar a 23%, antes de desacelerar no próximo ano e voltar à meta de 4% em 2024, segundo o Banco Central da Rússia.



A inflação alta é consequência da recuperação econômica após a pandemia e do aumento dos preços das matérias-primas, agravado agora pelas sanções ocidentais contra a Rússia, que afetam as cadeias de logística.



O aumento dos preços corrói o poder aquisitivo dos russos, com poucas economias, e é um quebra-cabeça para as autoridades.



O banco central elevou drasticamente sua taxa básica de juros a 20% em função das primeiras sanções após a invasão da Ucrânia, no fim de fevereiro, antes de iniciar uma queda gradual. Atualmente, está em 14%.