Ataques israelenses deixam ao menos cinco mortos na Síria

Ao menos cinco pessoas morreram, entre elas um civil, em ataques aéreos realizados na noite desta sexta-feira (13) por Israel na Síria, reportou a agência oficial de notícias Sana, citando uma fonte militar.



"O inimigo israelense executou ataques aéreos, disparando mísseis (...) no centro do país", disse a mesma fonte, acrescentando que os bombardeios tinham ferido outras sete pessoas, entre elas um menor.



Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, quatro vítimas eram combatentes, cujas nacionalidades são desconhecidas.



"Aviões de guerra israelenses lançaram ao menos oito mísseis contra depósitos de armas e instalações iranianas na região de Masyaf", na província central de Hama, informou o Observatório, com sede no Reino Unido, e que se baseia em uma ampla rede de fontes dentro da Síria.



O exército israelense disse à AFP que não comenta as informações dos veículos de comunicação estrangeiros.



Embora Israel não costume fazer comentários sobre seus ataques na Síria, admitiu ter realizado centenas deles desde 2011, dirigidos a posições governamentais, bem como a forças iranianas e ao grupo militante xiita pró-iraniano Hezbollah.



Em março, o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã informou que um ataque com foguetes israelenses tinha matado dois de seus oficiais na Síria.



O Irã disse ter mobilizado suas forças na Síria a convite de Damasco.