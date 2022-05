El Salvador apreende 810 quilos de cocaína e detém três sul-americanos

A Força Naval de El Salvador apreendeu 810 quilos de cocaína e prendeu três sul-americanos que a transportavam em uma embarcação submersível nas águas do oceano Pacífico, informou o presidente Nayib Bukele nesta sexta-feira (13).



A operação foi executada pela Força Naval 488 milhas náuticas (903,7 km) a sudoeste da costa salvadorenha, no oceano Pacífico, explicou o presidente em sua conta no Twitter.



Juntamente com a carga da droga, avaliada em 20,2 milhões de dólares, foram detidos dois cidadãos do Equador e um da Colômbia, acrescentou.



Os três serão levados nos próximos dias à justiça salvadorenha sob a acusação de tráfico internacional de drogas, segundo o Ministério Público.



Cerca de 11,7 toneladas de drogas, a maioria cocaína, foram apreendidas no país em 2021, segundo a Polícia Nacional Civil (PNC).